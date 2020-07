Aptauja: Latvijā 80% iedzīvotāju nav pietiekamu uzkrājumu un īpašumu, lai izdzīvotu pensijas vecumā

"Vienkāršākais veids, kā parūpēties par savu labklājību pensijas gados, ir jau laicīgi veidot uzkrājumus visos trīs pensiju līmeņos - papildus valsts nodrošinātās pensijas kapitālam katrs pats veikt var iemaksas pensiju 3. līmenī, atvēlot tam tik daudz naudas, cik konkrētajā dzīves posmā var atļauties, līdzīgi kā to dara Rietumeiropas valstu iedzīvotāji. Taču diemžēl redzam, ka lielākā daļa iedzīvotāju brīvprātīgos uzkrājumus pensijai neveic - Luminor aptaujā 70% respondentu atzina, ka viņiem nav pensiju 3. līmeņa. Galvenais šķērslis, kāpēc iedzīvotāji neizmanto pensiju 3. līmeni, ir brīvu naudas līdzekļu trūkums. To atzinusi gandrīz puse jeb 46% no tiem, kas uzkrājumus šajā pensiju līmenī neveic - Lietuvā tie ir nedaudz mazāk (41%), bet Igaunijā tikai 31%. Tajā pašā laikā 29% latviešu netic, ka pensiju 3. līmenī ieguldītais naudas apjoms pieaugs, bet 17% nav bijis laika vai vēlmes par to domāt," saka "Luminor" pensiju produktu vadītāja Anželika Dobrovoļska.