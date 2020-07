Aptauja: Latvijā katrs trešais neapmierināts ar savu mājas apsaimniekotāju

Apsaimniekošanas uzņēmuma "Hagberg" veiktās aptaujas dati liecina, ka no tiem iedzīvotājiem, kas nav apmierināti ar savu mājas apsaimniekotāju, 55% kā iemeslu min necaurspīdīgu apsaimniekošanu. Aptaujātie daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji norāda, ka nav pieejamas atskaites par to, kā izlietota apsaimniekošanas maksa, kā arī, neskatoties uz to, ka iemaksas tiek veiktas, nav redzamu uzlabojumu mājas labiekārtošanā un uzturēšanā.