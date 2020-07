Mālpilī jaunieši nozog automašīnu un to pārdod par 150 eiro

Šā gada 23. maijā Mālpilī kāds vīrietis no rīta, iznākot no sava mājokļa, pamanīja, ka no pagalma ir pazudusi viņa 1998. izlaiduma gada automašīna Volkswagen Golf Variant. Jāpiemin, ka īpašnieks nakts laikā savu spēkratu bija novietojis pie dzīvesvietas, atstādams auto atslēgas aizdedzē, turklāt automašīna nebija aizslēgta. Cietušais paziņoja Valsts policijai par zādzību.