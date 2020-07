Šogad sērijveida dzīvokļu cenas Rīgā nav būtiski samazinājušās - par 0,5%

Vislielākais cenu kritums jūnijā konstatēts vienos no dārgākajiem mikrorajoniem - Pļavniekos un Mežciemā. Lielākajā daļā no mikrorajoniem cenas nedaudz samazinājās - lielākais cenu kritums bija Pļavniekos, kur cenas mēneša laikā saruka par 0,9%. Savukārt vairākos mikrorajonos jūnijā cenu izmaiņas netika konstatētas.

Jūnijā dārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 50 000 eiro līdz 54 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas.

Savukārt lētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 27 000 eiro līdz 41 000 eiro, un Hruščova laika mājas - tajās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 25 000 eiro līdz 40 000 eiro atkarībā no mikrorajona.