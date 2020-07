Kā Covid-19 ir mainījis digitālās tendences banku darbībā uz visiem laikiem

Tehnoloģiskās inovācijas bankām ir ļoti svarīgas, it īpaši, mainoties klientu paradumiem. Covid-19 pandēmijas dēļ cilvēki arvien vairāk izvēlas dažādus bezkontakta rīkus. Kā šī gada martā noskaidrots “Lightico” veiktā pētījumā, 82% banku klientu pauda bažas par bankas filiāles apmeklējumu klātienē. Savukārt 63% no šiem cilvēkiem pauda gatavību izmēģināt banku piedāvātos digitālos rīkus. Paredzams, ka banku digitālie rīki cilvēku ikdienā būs ilgtermiņā.

Viena no tehnoloģijām, kurai ir pieaudzis pieprasījums gan no jaunajām bankām, gan no ilgāk strādājošo banku puses, ir mākoņpakalpojumi un programmatūra kā pakalpojums (SaaS). Tiem ir zemas infrastruktūras izmaksas, tas ļauj ātri izveidot un mainīt produktus, kā arī piedāvā elastību, mērogojamību un drošību.