Noskaidrotas galvenās attālinātā darba ēnas puses

"Aptaujājot uzņēmumu vadītājus un personāla vadības ekspertus par šīs vasaras lielākajiem izaicinājumiem, ar nospiedošu pārsvaru par lielāko problēmu atzīta darbinieku mentālā veselība. Vairāk kā 60% no tiem, kas piedalījās aptaujā par jauno darba vietas realitāti, viennozīmīgi atzina, ka darbiniekiem ir kļuvis daudz grūtāk nošķirt darba un privātās dzīves jomas. Katrs ceturtais atzīst, ka darbiniekiem konstatētas mentāla rakstura veselības problēmas, ko radījis attālināts darbs un sociālā izolētība. No vienas puses - visiem ir klājies grūti, tāpēc fakts pats par sevi nepārsteidz, taču plānojot rudens darbu cēlienu, noteikti ir vērts to paturēt prātā. Labāk tomēr vesels darbinieks, nekā darbinieks uz slimības lapas," stāsta uzņēmuma "ERDA Group" vadītāja Pārsla Baško.