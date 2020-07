Revolucionārs veiktspējas izrāviens: uz ko spējīgs jaunais Huawei planšetdators MatePad Pro

“Mūsdienās planšetdatori piedzīvo ievērojamus uzlabojumus, kļūstot par svarīgu viedierīču ekosistēmas sastāvdaļu. Piemēram, jaunākais Huawei flagmanis MatePad Pro piedāvā lietotājiem vēl nebijušu sniegumu gan darbam, gan izklaidei. Šo izsmalcināto ierīci darbina jaudīga Kirin 990 čipkopa, kas ļauj tai darboties bez mazākās aizķeres, savukārt neredzēti liels FullView ekrāns, kas aizņem 90% no ierīces virsmas, izceļ ikvienu attēla niansi, vienlaicīgi rūpējoties par lietotāja redzi – sertificētā tehnoloģija būtiksi samazina zilo gaismu, mazinot acu nogurumu un saglabājot to veselību. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā ekrānlaiku, ko ikviens no mums patērē ikdienā,” stāsta Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā Aleksandrs Jekimovs. Viņš uzsver vēl vienu mūsdienu lietotājam svarīgu detaļu – MatePad Pro ir ļoti viegls un izturīgs, tādēļ tas kļūs par uzticamu ceļabiedru, lai kurp lietotājs dotos.