Pirmie iespaidi: Huawei MatePad Pro

Attīstība tehnoloģiju pasaulē notiek nemitīgi un, ja velk paralēles ar, piemēram, autobūves vēsturi, arī tā sākās ar neciliem transportlīdzekļiem, kas savā laikā bija brīnums, jo kustējās bez zirga. No mūsdienu perspektīvas gan atkal jāpasmaida, jo rotaļlietu veikalos nopērkamās, ar bateriju enerģiju darbināmās mašīnītes nav diži lēnākas un pat pārspēj pirmos automobiļus. Tas gan nemazina to ieguldījumu un lomu autobūves attīstībā un pēc analoģijas nozīmīgs ir arī mazo planšetdatoru devums - tās bija kā pārejas posms no viedtālruņiem uz lielajiem planšetdatoriem, bet laika gaitā ir kļuvušas viegli aizvietojamas ar viedtālruņiem, kamēr planšetdatoram aizvietojums pagaidām nav atrasts.

Tagad planšete ar desmit un vairāk collu ekrānu ir pārejas posms starp viedtālruni un klēpjdatoru - kompakts, mobils, viegli pārnēsājams un pārvadājams gadžets, kam atšķirībā no klēpjdatora nav jāvadā līdzi vadu mučkulis, jo pietiek ar visparastāko lādētāju. Un pat tas jālieto reti, jo vidēji intensīvas izmantošanas ierīce jālādē reizi vai divas reizes nedēļā. Biezumā planšetdators ir kā bērnu pasaku grāmata ar vienu pasaku bez bildēm. Vāciņš, kas planšeti pasargā no mehāniskiem bojājumiem, ierīci, protams, padarīs biezāku, tomēr tā aizvien būs parocīga un ērti transportējama. Iemet somas kabatā un lieta darīta.

Tieši šāda ierīce ir jaunais Huawei MatePad Pro - būtībā spilgts 10,8 collu ekrāns, aiz kura atrodas visas planšetdatora komponentes. Atšķirībā no agrīnajiem planšetdatoriem, kuru ekrānu ieskāva plata nelietojamā mala, MatePad Pro rāmis un maliņa ir tikai tik biezi, lai, to turot rokā, ar pirkstiem neskartos skārienjutīgajai virsmai. Izskatās smalki, tomēr noteikti gribēsies savai planšetei sarūpēt kādu maciņu, lai nodrošinātos pret nelaimes gadījumiem. Jo tāpat kā citi mūslaiku premium segmenta gadžeti, arī MatePad Pro ir izgatavots no smalkiem materiāliem, stikla un magnija sakausējuma, un pat pēc ilgākas lietošanas nav pilnīgas drošības, ka tas neizslīdēs no rokām. Tādēļ maciņš vai vāciņš noderēs. Viena no opcijām ir Huawei MatePad Pro komplektēšanai pieejamais vāciņš, kas vienlaikus ir arī statīvs un klaviatūra. Interesants aksesuārs, kurš noderēs vairumam planšetdatora lietotāju, bet ne rakstniekiem, kam dienā ar tekstu jāaizpilda 3, 4, 5 un vairāk A4 izmēra lapas. Lēnā garā drukāt var, pie fakta, ka latviešu valodas garumzīmes un mīkstinājuma zīmes atrodas zem labās puses Alt taustiņa, pierast var, bet ilgstoši strādāt nebūs viegli. Arī šo apskatu biju iecerējis radīt uz planšetes, tomēr ātri vien sapratu, ka pagaidām nav izgudrots nekas ērtāks par pilna izmēra datora klaviatūru.