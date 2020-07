Ielūkojies: Maltas savrupnams, kurā jaunības gadus aizvadīja karaliene Elizabete II

Laikā no 1949. līdz 1951. gadam Maltas galvaspilsētas Valletas pievārtē esošajā savrupnamā Villa Guardamangia mitinājās jaunlaulāts pāris – tolaik vēl princese Elizabete un princis Filips. Pagājušā gadsimta vidū divstāvīgais savrupnams priecēja ar greznu dārzu, krāšņiem sienas gleznojumiem un Vidusjūras reģionam raksturīgo interjeru. Tomēr jau nākamajās desmitgadēs villa zaudēja savu spozmi un kļuva par teju graustam pielīdzināmu namu. Ņemot vērā ēkas vēsturi un arī arhitektonisko nozīmi, Maltas valdība vairākus gadus centās to pārpirkt no privāta īpašnieka. Tikai pērnā gada beigās Maltas valsts aģentūrai “Heritage Malta” izdevās iegādāties villu par pieciem miljoniem eiro.