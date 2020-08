Dati ir "jaunais zelts": kā ikviens var gūt labumu no tiem

Gan lielām, gan mazām kompānijām visā pasaulē nākotne ir atkarīga no datiem un to efektīvas izmantošanas. Tā gan ir neliela daļa no visa kopējā stāsta. Daudzi uzņēmumi joprojām jūt, ka tie vēl nav pietiekami nobrieduši, lai spētu datus apstrādāt un izmantot pietiekami efektīvi. Dati ir vērtīgs avots, taču tas spēj pakļaut dažādiem riskiem uzņēmuma reputāciju, spēju atbilst dažādām prasībām, kā arī netīšām izpaust konfidenciālu informāciju. Tāpat atbildība un vērtības nereti tiek pretnostatītas. Šie izaicinājumi nereti ir tie, kas kavē dažādu jauninājumu ieviešanu un liek mums neļauties uz datiem balstītu jauninājumu solījumiem.