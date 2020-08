Eglītis: Augstās aizdevumu procentu likmes Latvijā saistītas ar banku vēlmi nopelnīt vairāk

Viņa piebilda, ka patlaban zvērinātu tiesu izpildītāju piedziņā atrodas lietas pret juridiskajām personām par kopējo summu 2,1 miljards eiro jeb gandrīz trešdaļu no kopumā juridiskajām personām izsniegtā kredītportfeļa septiņu miljardu eiro apmērā.

Tāpat Bajāre norādīja, ka Latvijas mazajiem uzņēmumiem nav vēlmes aizņemties, jo 69% no mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem un 49% no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nekad nav vērsušies bankās pēc aizdevuma. 36% mazo uzņēmumu arī nākotnē neplāno bankām lūgt aizdevumus.

"Latvijas bankas ir ļoti labā situācijā un spēj kreditēt, taču to neļauj daudzi objektīvi rādītāji. Dažus no šiem rādītājiem ārstēs laiks, taču jāņem vērā, ka iepriekšējā krīzē Latvijas bankas cieta daudz smagāk, arī investoru aizsardzība maksātnespējas gadījumā Latvijā ir sliktāka nekā pie kaimiņiem. Tāpat Latvijā ir krietni sliktāka uzņēmumu bilances struktūra, uzņēmumiem nav pietiekami daudz kapitāla," stāstīja Bajāre.

"Valstis ar attīstītu kapitāla tirgu spēk labāk pārvarēt jebkuru krīzi. Mums ir nepieciešami kvalitatīvi ieguldījumu objekti, lai šis tirgus attīstītos un to varētu nodrošināt spēcīgu valsts uzņēmumu kotēšana biržā," sacīja Bajāre.

Bitāns norādīja, ka patlaban īsti nav mehānismu, kā samazināt procentu likmes. Latvijas tirgū darbojas četras lielas bankas un virkne mazāku. Turklāt divām no četrām lielajām bankām akcionāri ir finanšu investori, kuriem ir cita motivācija un augstākas prasības pēc peļņas.

"Iespējams, būtu nepieciešama lielāka konkurence banku tirgū, taču maz ticama ir iespēja, ka ienāk vēl kāds liels spēlētājs no malas. Drīzāk varētu notikt kādas esošas bankas pārpirkšana. Latvijā esošajām mazajām bankām patlaban ir grūti veidot konkurenci lielajām bankām, jo visi to ieņēmumi agrāk nāca no nerezidentiem un tagad tie ir apsīkuši. Savukārt iekšzemē šo banku aktivitāte nav būtiski augusi un ienākumi nespēj kompensēt zaudētos," skaidroja Bitāns.