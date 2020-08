"ABLV Bank" likvidators:sadarbība ar tiesībsargājošajām iestādēm notiek visu laiku

"Esmu pārliecināts, ka mēs to [nepieciešamo informāciju] varam nodot arī vienkāršākā un visiem ērtākā veidā. Pietiek ar pieprasījumu, kā tas arī notiek lielākajā daļā gadījumu. Ja mērām visu informācijas apmēru, kas šo divu likvidācijas gadu laikā ir izsniegts, tad apjoms, kas ir izsniegts pēc pieprasījumiem, ir neizmērojami lielāks, nekā tas, kas iegūts šādās kratīšanās. Es arī neesmu pārliecināts, cik šī ierašanās birojā ir efektīvs veids darbā ar mūsdienu bankām, jo visa informācija ir elektroniska un glabājas bankas sistēmās. Uz galda jau nekas nestāv. Informāciju var iegūt tikai no datubāzēm un to tāpat var izdarīt tikai tie cilvēki, kuri ar šīm sistēmām strādā, nevis kāds no malas," sacīja Kovaļčuks.