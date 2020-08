Nekustamais īpašums bēdīgā stāvoklī: 3 jautājumi pirms tā iegādes

“Īpašumi, kam nepieciešams remonts, visbiežāk tirgū pieejami par zemāku cenu, un tas var kļūt par labu ieguldījumu nākotnē – sakopjot un atjaunojot īpašumu, tā vērtība varētu pieaugt. Taču pirms šāda īpašuma iegādes ieteicams rūpīgi to izpētīt un piesaistīt profesionāļus, kas novērtēs mājas vai dzīvokļa tehnisko stāvokli – konstruktīvos risinājumus, izmantotos materiālus, to saderību, būves kopējo kalpošanas laiku un realizācijas nepilnības, konkrētus bojājumus, to rašanās iespējamos cēloņus un sagaidāmo ietekmi uz ēkas kopējo kalpošanas laiku, tāpat arī sagaidāmos ēkas ekspluatācijas izdevumus. Eksperti varēs jau laicīgi aprēķināt iespējamos remonta apjomus un izmaksas, lai kaut aptuveni varētu noteikt īpašuma pirkšanas patiesos izdevumus un vēlāk procesa laikā nerastos vilšanās un neparedzēti papildu izdevumi. Tāpat svarīgi konsultēties ar banku, lai saprastu, kādas finansējuma iespējas konkrētajā situācijā ir iespējamas,” stāsta Ingūna Krieva, Luminor mājokļu kreditēšanas eksperte. Viņa iepazīstina ar trīs jautājumiem, ko uzdot sev, izvēloties īpašumu, kuram nepieciešams remonts vai renovācija.