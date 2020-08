Jaunizveidotā Bāru asociācija vēlas nozares izkļūšanu no "pelēkās zonas"

Vienlaikus Bikšus pauda gandarījumu par valdības šodien pieņemto lēmumu pagarināt bāru darba laiku no plkst.24 līdz plkst.2 naktī. Neskatoties uz to, ka valdība lēma par labu uzņēmējiem strādāt naktī ilgāk, Bikšus uzsvēra, ka

Latvija vēl joprojām atpaliek no kaimiņiem - Igaunijas un Lietuvas, kur naktsdzīve turpinoties līdz agram rītam.

"Viesmīlība paliek atmiņā, tāpēc svarīgi to attīstīt," teica Bikšus.

Tā kā bāru nozare ne vien nodarbina ievērojamu skaitu darbinieku, bet arī veicina izklaides industrijas, tūrisma un pilsētvides attīstību, ir svarīgi pievērst uzmanību tajā notiekošajam. Latvijas Bāru asociācija esot radusies kā strādājošu profesionāļu iniciatīva no pašas nozares - apzinoties pastāvošās problēmas un piedāvājot reālus risinājumus.

"Tikai krīzes apstākļos var visskaidrāk saprast, cik lieli ir tie "caurumi", kuri jālāpa saistībā ar mūsu nozari. Neviens cits to nedarīs, ja ne mēs paši - profesionāļi no dažādākajiem Latvijas bāriem. Esam sanākuši kopā zem viena jumta, lai kopīgi varētu piedalīties nozares sakārtošanā," uzsver viens no asociācijas līdzdibinātājiem, "Gimlet Nordic" kokteiļbāra līdzīpašnieks Edgars Grišulis.