Jaunas aptiekas nedrīkstēs atvērt tuvāk par 500 metriem no jau esošas aptiekas

Saskaņā ar 2006.gadā ieviesto regulējumu, šāds distances ierobežojums patlaban attiecas uz visu diennakti strādājošām aptiekām, kā arī aptiekām, kas pašas ražo medikamentus. Tomēr, kā atzīmēja Kaupere, līdz šim ir konstatēti gadījumi, kad ar šo regulējumu tiek manipulēts, piemēram, uzstādot zāļu ražošanas iekārtu aptiekā, bet neizmantojot to medikamentu ražošanai.

Pēc Viņķeles paustā, līdz šim galvenais iebildums no nozares bijis par farmaceitu īpašumā esošās aptiekas īpašo statusu. "Saskaņošanā es redzu visnotaļ sarežģītas diskusijas," par šo punktu izteicās ministre.

Arī diskusijas par to, ka tiek mainīti aptieku izvietojuma kritēriji slimnīcu teritorijās esot bijušas smagas.

Vienlaikus paredzēts ieviest kritērijus aptieku vietu maiņai. Kā skaidroja Kaupere, šobrīd ir doma, ka aptieka varēs pārvietoties 100 metru teritorijā atkarībā no tā, kur tā atrodas. Šāds regulējums tiek rosināts, lai novērstu situācijas, kad, piemēram, atveroties jaunam tirdzniecības centram, aptiekas pārvācās uz izdevīgāku vietu, bet vietējie iedzīvotāji paliek bez farmaceitiskās aprūpes.

Izrietot no nozares aplēsēm, ministre norādīja, ka pirmajā vilnī - noņemot kairinājumus, kas īpaši attiecas uz ķēžu aptiekām un atbrīvojoties no aptiekām, kas potenciāli ir nerentablas - to kopskaits valstī varētu sarukt par 70 līdz 80 aptiekām. Tomēr primārais šī regulējuma mērķis nav mazināt aptieku skaitu, piebilda Kaupere.