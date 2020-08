Dzērienu ražotāji bažījas, ka depozīta sistēma varētu nonākt peļņas kāra komersanta rokās

Pēc Stūrīša teiktā, ražotāju nekontrolēta komersanta mērķis varētu būt netieši gūt peļņu no depozīta sistēmas, jo tiešā veidā no tās gūt peļņu tam aizliedz likums, vai to tehnoloģijām, kas nodrošina tās darbību.

Depozīta sistēma attieksies uz stikla pudelēm ar tilpumu no 0,1 līdz trīs litriem (neieskaitot), stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6% no 0,1 līdz 0,75 litram (neieskaitot), plastmasas pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz trīs litriem (neieskaitot), plastmasas pudeles alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6% no 0,1 līdz 0,5 vai viena litra un skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz vienam litram.