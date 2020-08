Par automašīnas zādzību un braukšanu bez tiesībām aizturēts vīrietis

Policijā norādīja, ka šā gada 1.augustā Valsts policijas Rīgas Kurzemes iecirknis saņēma iesniegumu no kāda vīrieša par to, ka laika posmā no 2020.gada 31.jūlija līdz 1.augustam no nama pagalma Rīgā, Lemešu ielā, ir nozagta viņa 1992.gada izlaiduma automašīna "BMW" "316".