Tas nav kazino, nav jābūt miljonāram jeb 7 izplatītākie mīti par investīcijām

Ir kāds labi zināms stāsts, kas atspēko priekšstatu par to, ka akcijās ieguldīt ir vērts tikai tad, ja pieejams apjomīgs starta kapitāls. Viens no visu laiku slavenākajiem investoriem Vorens Bafets (Warren Edward Buffett) savu pirmo ieguldījumu veica 11 gadu vecumā, nopērkot tikai dažas akcijas. Vēlāk, regulāri papildinot savu portfeli, vairāk nekā septiņu desmitgažu garumā, viņš no šī mazumiņa ir spējis kļūt par vienu no bagātākajiem investoriem un dāsnākajiem filantropiem pasaulē.