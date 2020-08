Pandēmijas "karstākajā laikā" sarūk ticība vakcīnai

“Mūsu pētnieki sociālajā tīklā “Facebook” atrada grupas, kurām nav nekā kopīga ar vakcīnām un to biznesu. Taču, neraugoties uz to, tās pēkšņi sāka izplatīt dažādu nepārbaudītu informāciju vai vispār – klaju dezinformāciju par vakcīnām.

“Viņiem visiem ir dažādas versijas, atšķirībā no vakcīnas atbalstītājiem. Tie, kas aicina vakcinēties, parasti saka: “Vakcinējies, tev tas būs labāk!” Bet vakcīnu pretiniekiem parasti ir daudzi un dažādi citi argumenti,” saka Nils Džonsons.

Līdz ar to ir aktuāls jautājums par to, cik ļoti antivakcīnu kustība aug organiski un cik lielā mērā tiek atbalstīts nelielas, bet ārkārtīgi labi organizētas un nodrošinātas aktīvistu grupas darbs. Pētījums, kas veikts 2019. gadā, liecina, ka “Facebook” reklāmu, kurā tiek slavēta izvairīšanās no vakcīnām, sponsorē divi avoti – Kalifornijas organizācija “Stop Mandatory Vaccination” un “The World Mercury Project”, kas abas aktīvi iestājas pret vakcīnām.