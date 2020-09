VID no oktobra klientus klātienē apkalpos tikai pēc pieraksta

Tomēr, ņemot vērā straujo Covid-19 saslimstības pieaugumu Eiropā un iestājoties rudenīgākiem laika apstākļiem, kas paaugstina inficēšanās risku, no šā gada 5.oktobra arī VID Rīgas klientu apkalpošanas centrā Talejas ielā 1 klientu apkalpošana klātienē notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67120005.

VID klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Talejas ielā 1 apmeklētāji tiek pieņemti no plkst.9 līdz 17. Pirmdienās klientu apkalpošanas laiks pagarināts līdz plkst.19, savukārt piektdienās klienti tiek pieņemti līdz plkst.15.

"Pirmkārt, tas ir neērti pašiem klientiem, it īpaši ņemot vērā, ka liela daļa no viņiem ir seniori. Otrkārt, jāapzinās, ka šādas rindās stāvēšanas var radīt epidemioloģiskus riskus. Ja šīs abas problēmas ir iespējams proaktīvi novērst, neredzu iemeslu to nedarīt," pauda Jaunzeme.