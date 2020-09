Ir jāzina īstais brīdis, kad aiziet, jeb būšana "mūžīgā līdera" lomā nav veiksmes atslēga

Pārmaiņas ir neizbēgamas, un par to visbiežāk tiek runāts izaugsmes un attīstības kontekstā. Saistībā ar to parasti tiek noklusēts, ka pēc izaugsmes parasti seko kritums, kā arī noslēguma fāze, kad projekti noveco un vairs nav aktuāli, bet šo projektu līderi ir noguruši vai zaudējuši interesi.

Jebkurš konteksts mainās, un parādās jaunas, pieņemamākas alternatīvas. Neviens no procesiem neattīstās visu laiku vienā virzienā. Procesiem vienmēr pienāk beigas. Ja mēs esam ilgstošā un pietiekami pārliecinošā attīstības procesā, tad, skatoties nākotnē, ir skaidrs, ka tik tiešām – dažādu procesu kopums, kas bez pārtraukumiem aizstāj viens otru un atšķiras viens no otra ar dažādām būtiskām komponentēm, arī rada kopējo attīstību. Un šeit jārunā arī par resursu maiņu, kas sevī ietver arī cilvēkus, kas strādā pie dažādiem procesiem.

Skatoties uz šīm pārmaiņām līdera acīm, viņiem ir skaidra alternatīva – vai nu pieņemt jauno situāciju un meklēt sev jaunu, efektīvāku pielietojumu, vai arī nepieņemt jauno situāciju, bet aizsargāt savu statusu, to vidū, izmantot arī sava stāvokļa sniegtās iespējas.

Savukārt Rietumvalstīs nav izplatīts šāds “totalitārā” tipa varas modelis uzņēmumos. Šeit uzņēmumu līderi var brīvprātīgi atteikties no varas. Tas savukārt “totalitārā” vadības stila piekritējiem tiek uzskatīts par vājuma pazīmi un līdera nespēju noturēt varu.

Atteikšanās no varas ir skaidrojama ar dažādiem faktoriem, piemēram, ar darba līguma beigām, paša lēmumu, kā arī dažādiem apstākļiem, kas ietekmē notiekošos procesus. Cilvēks sava darba laikā, esot līderis, var palielināt savas kompetences vai arī tās zaudēt. Cilvēks var izaugt no projekta, var arī no tā nogurt. Tāpat var mainīties konteksts, un pat viskvalificētākā vadītāja idejas vienkārši var zaudēt aktualitāti.