Pensionāriem izkrāpj naudu, solot miljonu peļņu no gaisa vagoniņiem

A. Krasņikovs, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes profesors - Ideoloģiski nekā tāda kardināli jauna šajā projektā nav, un kaut kādas inovācijas varētu sagaidīt no kaut kādiem absolūti jauniem transporta dzinēju veidiem, kaut kāda veida jauniem materiāliem. Nevienā no šīm mājaslapām nekas tamlīdzīgs nav pateikts, līdz ar to faktiski tie ir labi zināmi risinājumi, kurus ražo, pārdod, eksportē pasaulē zināmi ražotāji. Te ir izveidota jauna grupa - vai tie ir biznesmeņi, vai tie ražotāji galīgi nevienam nav zināms. Un tad viņi saka, ka viņi kaut ko līdzīgu taisīs. Varbūt priekš viņiem tā ir liela inovācija. Katrā ziņā tas ir zināms produkts.

A. Krasņikovs - Praksē tas ir nesasniedzams skaitlis, tāpēc ka, redziet, uz trošu ceļa jums vajag ne tikai sasniegt to ātrumu, bet arī bremzēt, un, ja jūs skrienat ar tādu ātrumu, pēc tam bremzējat, tur veidojas vesela virkne mehānisku problēmu, it īpaši tas varētu būt vēja apstākļos un tā tālāk, un arī zināms diskomforts. Kā jūs piekārto sistēmu tagad bremzēsiet, tad jau būs jābremzē kaut kādu kilometru vai vairāk, tas jau pārsniegs visu to ceļu, ko jūs braucat starp diviem balstiem. Līdz ar to tas ir vairāk reklāmas triks un maz atbilst tai praksei, kura tiek izmantota tradicionāli. Kalnos šādi pacēlāji kustās ar ātrumu 30, 40 kilometri stundā.