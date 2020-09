Kāpēc izgāzās “Trukšņa dzīvokļa lieta”?

Truksni un Krūmiņu KNAB aizturēja 2016.gadā. Viens no izmeklēšanas virzieniem bija saistīts ar mēra uzturēšanos Krūmiņa celtajā apartamentu kompleksā Turaidas ielā. Pēc atbrīvošanas no apcietinājuma aizturētie klāstīja, ka lielākajā no dzīvokļiem Truksnis apmeties uz laiku, kamēr remontē viņa īrēto dzīvokli Bulduros.