Netīra nauda un pakalpojumi krievu oligarhiem: Ko par bankām atklāj nopludinātie ASV Finanšu ministrijas dokumenti?

No ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) nopludinātie dokumenti atklājuši, kā vairākas no pasaulē lielākajām bankām pieļāvušas, ka noziedznieki veic netīras naudas darījumus un krievu oligarhi izmanto banku pakalpojumus, lai izvairītos no sankcijām.