Izglītības līmenis vairs nebūs izšķirošais faktors darba tirgū

Kā vēsta Pasaules Ekonomikas forums, pašreizējā situācija liecina, ka mūsu darba kultūra, kā arī prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas darbam, faktiski ir nemainīgas visas dzīves garumā. Tomēr tā nav tiesa. Cilvēkiem ir jāmācās un jāapgūst kas jauns teju ik dienas. Kamēr mūsu vecākiem un vecvecākiem viens darbs visas dzīves garumā bija pilnīgi normāla parādība, jaunajai paaudzei ir citādi – ir daudz vairāk izaicinājumu, līdz ar to – vairāk darbu un pat karjeras dažādās nozarēs.

Atsaucoties uz Pasaules Ekonomikas forumu, vairāk nekā viens miljards darba vietu, kas ir aptuveni viena trešā daļa no darba vietām pasaulē, visticamāk, transformēsies tehnoloģiju attīstības iespaidā tuvāko desmit gadu laikā. Mēs jau pašlaik redzam, kā tas notiek.

Līdz ar to var redzēt, ka restorāni paļaujas uz to, ka planšetdatori un sistēma darbosies bez problēmām, tādējādi restorāns varēs ātri un vienkārši apkalpot savus klientus.

Tas pats attiecas arī uz lietotnēm, ar kurām mēs veicam pirkumus, vēlāk arī sekojam, kur īsti ir mūsu veiktais pirkums. Veikalam ir nepieciešams veikt arī citus procesus, piemēram, ievākt datus par to, cik daudz preču ir pārdotas, savukārt datu analītiķiem ir nepieciešami mūsu dati, lai var parādīt piemērotas reklāmas. Tieši tāpēc uzņēmumiem, kas darbojas digitālā vidē, svarīgs jautājums ir kiberdrošība. Ja tā nav apdraudēta, tad arī bizness var darboties bez aizķeršanās.

Šīs un citas situācijas liecina par to, ka cilvēki mācās un veiksmīgi izmanto tehnoloģijas savā labā, padarot savu dzīvi ērtāku. Tas, savukārt, rada bezprecedenta pieprasījumu pēc cilvēkiem, kas ir gatavi strādāt digitālās nozarēs. Ņemot vērā dažādus pētījumus, tuvāko gadu laikā ļoti strauji pieaugs datu un mākslīgā intelekta loma ekonomikā. Lai to apkalpotu un attīstītu, būs vajadzīgi daudz strādājošo inženierzinātnēs, mākoņtehnoloģijās un produktu attīstīšanā. Šie darbi pieprasa talantus ar atbilstošām prasmēm, un vismaz pagaidām lielāko daļu no šīm prasmēm var apgūt, pat neejot augstskolā.