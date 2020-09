Situācija Baltkrievijā kontrabandas tendences uz robežas nav mainījusi

Laikā no janvāra līdz augustam 377 gadījumos novērsta nelegāla cigarešu ievešana no Baltkrievijas. Kopumā izņemti 28 miljoni cigarešu, kas veido 63% no kopējā VID Muitas pārvaldes pirmajos astoņos mēnešos izņemto kontrabandas cigarešu daudzuma.