Valdība atbalsta Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra izveidošanu

Paredzēts, ka reorganizācijas rezultātā kopējais personāla skaits aizsardzības nozarē netiktu palielināts, jo tiktu konsolidēti atbilstošo funkciju speciālisti no vairākām juridiskām iestādēm - Nacionālo bruņoto spēku 1., 2., un 3. Reģionālā nodrošinājuma centra, Zemessardzes, Jaunsardzes centra un VAMOIC.

AM ziņojumā valdībai norāda, ka Latvijas aizsardzības budžets tikai no 2015.gada ir pakāpeniski tuvinājies NATO valstu līgumā noteiktajiem 2% no iekšzemes kopprodukta, tos sasniedzot 2019.gadā. Straujā budžeta pieauguma laikā tika sākti vairāki spēju attīstības projekti, novirzot apjomīgus līdzekļus vienību kaujas gatavības celšanai un atbalsta jomas sakārtošanai.