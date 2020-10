Jaunais iPhone - pasaulē vieglākais 5G telefons ar izturīgāko stikliņu un jaudīgāko procesoru

Gaidītākais no jaunumiem bija jaunā iPhone viedtālruņu sērija. Līdz tai Tims Kuks arī diezgan ātri nonāca, vispirms iepazīstinot ar HomePod mini viedajiem skaļruņiem, kas atbalsta asistentu Siri un, ja tādi ir vairāki vienā mājoklī, ir saslēdzami vienotā tīklā. Tā tad ir iespēja, darot mājas darbus un pārvietojoties starp telpām, savus iecienītos podkāstus, mūziku un ziņu pārraides klausīties bez pārtraukumiem un vienmēr pietiekamā skaļumā.

Tas, ko nevar redzēt, taču ir prasījis ievērojamus ieguldījumus, ir izmantotie materiāli. Pēc Apple inženieru teiktā jaunie iPhone ir ieguvuši līdz šim cietāko stikla pārklājumu, kāds sastopams biznesā. Tas izstrādāts sadarbībā ar speciālistiem no Corning un ietver stikla keramiskā pārklājuma cepināšanu lielā karstumā, lai tas iegūtu augstu izturību un teicamas optiskās īpašības.

Tos, kuri gaidīja lielāko Apple viedtālruņu prezentēšanu, Tims Kuks un viņa padotie iepriecināja pašās prezentācijas beigās. Arī iPhone 12 Pro un Pro Max atšķiras no priekšgājējiem dizaina ziņā un līdzinās agrāko gadu simetriskajiem telefoniem, tikai korpuss izgatavots no vēl smalkākiem materiāliem nekā parastie iPhone 12. Veiktspējas ziņā te nekādu pārsteigumu un atšķirību nav, taču kameru sistēma ir vēl par kārtu attīstītāka. Pro modelis papildus ir ieguvis telefoto lēcu ar 4x optiskā pietuvinājuma funkciju, kamēr lielais Pro Max - ne tikai lielāku galvenās kameras sensoru, bet arī telefoto kameru ar 5x zoom. Pro Max, kā jau liecina nosaukums, ir arī lielākais no telefoniem ar 6,7 collu ekrānu, kamēr Pro modelim ir tāds pats 6,1 collas ekrāns kā iPhone 12.