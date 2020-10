Teiksmas vēsta, ka baltu zemēs dzīvojuši izskatīgi un veselīgi ļaudis, jo tiem, kuri ēduši rudzu maizi, bijuši balti, stipri zobi un skaistas acis rudzupuķu ziedu zilumā. Jā, rudzu maizi šeit cep jau vismaz simtiem gadu, un senāk celtajās mājās goda vietā redzama maizes krāsns. Tieši tādēļ šeit ir sastopama tik augstvērtīga un garda rudzu maize, jo tās cepšanas tehnoloģija ir līdz smalkākajai niansei izstrādāta un izlolota, mantota no paaudzes paaudzē. Tādējādi no mūsu Latvijas šķietami pieticīgās graudaugu kultūras – rudziem – arī mūsdienās tiek cepta pasaulē vērtīgākā rudzu maize.

Pateicoties tam, ka tik rūpīgi tiek kopta un uzturēta rudzu maizes cepšanas kultūra, Latvijas veikalu plauktos ir tik plašs rudzu maizes klāsts, ka grūti pat izvēlēties…Bet kā ir patiesībā? Vai ikkatra maizīte būs tik garda, smaržīga un veselīga, kā mēs to sagaidām no īstas, dabīgas, pēc sentēvu receptes ceptas rudzu maizītes?

Katra meistara gods ir savs ieraugs. Tas ir viens no maizniekmeistaru noslēpumiem, kas ļauj izcept rudzu maizīti tik garšīgu un veselīgu. Ieraugu ieraudzē no tiem pašiem miltiem, no kuriem cep maizīti – rudzu miltiem. Lāčos katrai maizītei ir savs ieraugs, kas nodrošina tikai šai maizītei raksturīgās garšas un smaržas īpašības.