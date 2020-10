Igaunijas "UP Invest" paziņo par apvienošanos ar mātesuzņēmumu "MM Grupp"

Pārmaiņas notiek arī kompānijas vadībā - no uzņēmuma nolēmis aiziet "UP Invest" valdes loceklis Svens Nūtmans, lai "pieņemtu jaunus izaicinājumus ārpus grupas".

Pirmdien "UP Invest" paziņoja, ka veidos jaunu kompāniju televīzijas biznesa attīstīšanai, kā stratēģiskos partnerus iesaistot televīzijas mediju ekspertus Jiri Pihelu un Risto Rozimannusu.

"UP Invest" peļņa 2018.gadā bija 11,3 miljoni eiro. "UP Invest" piederēja kompānijai "MM Grupp", kuras īpašnieki ir Marguss Linnamē, kuram pieder kontrolpakete, un viņa biznesa partneris Ivo Vendelins.

"UP Invest" pārvaldīja plašu uzņēmumu portfeli Baltijas valstīs, tostarp mediju holdingu "Postimees Grupp", medikamentu tirgotāju "Magnum", izklaides un ēdināšanas kompāniju grupu "Apollo Group", elektroierīču tirgotāju "IM Arvutid" un citus. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs bija "UP Invest".