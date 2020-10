Rosina sodīt komersantus, kuri neuzrauga masku nēsāšanu tirdzniecības telpās

Kols pastāstīja, ka pats ir piedzīvojis situāciju, ka kādā degvielas uzpildes stacijā cilvēki nevelk maskas, bet pārdevēji to nekontrolē.

Minēto piedāvājumu politiķis izteicis Nacionālās apvienības ministriem, aicinot to izplatīt valdības sēdē.

Kols skaidroja, ka Covid-19 pirmā viļņa pieredze parādīja, ka stingra noteikumu izpildīšanas uzraudzība spēj ierobežot vīrusa izplatību. Viņš atgādināja, ka pavasarī tika ierobežota veikalu darbība, kā arī noteikta minimālā platība vienam pircējam, un komersanti to ievēroja.

ja pie ieejas tirdzniecības vietā ir uzraksts par aizliegumu ienākt bez sejas maskas, bet pārdevēji to nekontrolē, tad norma kļūst deklaratīva.

"No valsts puses sodu mehānisms nav ieviests tādēļ, lai varētu vienkārši kādu sodīt. Bet mēs saprotam, ka atbildīga attieksme ir diezgan vāja gan no daļas komersantu, gan iedzīvotājiem," piebilda politiķis.

Patlaban Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no 7.oktobra līdz 6.novembrim sabiedriskajā transportlīdzeklī transportlīdzekļa vadītāji, kuri nav atdalīti ar fizisku barjeru no pasažieriem, kā arī pasažieri, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus.

Tāpat no 14.oktobra līdz 6.novembrim iedzīvotāji, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, darbinieki, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, lieto mutes un deguna aizsegus kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietās. Tāpat mutes un sejas aizsegi jālieto reliģiskās darbības veikšanas vietās, ja tur netiek rīkots pasākums.

LETA jau rakstīja, ka patlaban Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums paredz atbildību par izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas, kā arī pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu. Par to piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai - no 140 līdz 5000 eiro.