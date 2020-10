Deviņos mēnešos pašvaldību budžetos bijis 111,1 miljona eiro pārpalikums

"IIN ieņēmumu kritumu noteica vairāki faktori - IIN ieņēmumu plāna pārpilde 2019.gadā, uzņēmumiem aktīvi sadalot savu iepriekšējos gados uzkrāto peļņu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas sistēmas reformas rezultātā; diferencētā neapliekamā minimuma paaugstināšana no 230 līdz 300 eiro, neapliekamā minimuma pensionāriem no 270 līdz 300 eiro, kā arī atvieglojuma par apgādājamo no 230 līdz 250 eiro paaugstināšana no 2020.gada 1.janvāra. Savukārt no šā gada marta, sākoties Covid-19 krīzei, papildu negatīvo ietekmi uz IIN ieņēmumiem veidoja nodarbināto skaita samazināšanās un valdības pieņemtie lēmumi par nodokļa termiņa pagarinājumiem un avansa maksājumu atcelšanu nodokļu maksātāju atbalstam," skaidroja ministrijā.