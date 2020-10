Aptauja: 47% Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi vakcinēties pret Covid-19

No šiem 47% katrs piektais paudis, ka būtu gatavs vakcinēties, savukārt atlikušie 27% teikuši - "visdrīzāk jā". Tikmēr 40% respondentu sacījuši, ka vainu nevakcinētos vai arī drīzāk nevakcinētos. Atlikušie 13% aptaujāto konkrētu atbildi uz šo jautājumu nevarēja sniegt.

Tāpat aptaujas dati parāda, ka, atrodoties sabiedriskās vietās, 75% respondentu norādījuši, ka maskas valkā vienmēr, 15% to dara dažreiz, 3% - reti, 6% tās nevalkā vispār, bet 1% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Jaunākā informācija no Eiropas Komisijas (EK) ir par farmaceitiskās kompānijas "AstraZeneca" Covid-19 vakcīnu, ko EK plāno iepirkt 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja vakcīna tiks atzīta par drošu un efektīvu.

Pateicoties bērnu vakcinācijas aptverei, Latvijā ir izskausts poliomielīts, nav masalu un citu bērnu infekcijas slimību uzliesmojumu, savukārt Covid-19 gadījumā par antivielu veidošanos un to saglabāšanās ilgumu joprojām ir daudz nezināmā. Tāpēc atbildes, cik lielā aptverē būtu veicama vakcinācija, vēl ir sagaidāmas tikai nākotnē, pēc pētījumu rezultātiem, skaidroja profesore.

Aptaujas rezultāti atklāj, ka jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem ir tā sabiedrības daļa, kas pašlaik vismazāk būtu gatava vakcinēties pret Covid-19. Tāpat jaunieši sabiedriskās vietās visretāk izmanto sejas maskas. Sabiedriskās vietās maskas vienmēr valkā 61% aptaujāto jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kamēr vecāka gadagājuma cilvēku - no 55 līdz 74 gadiem - vidū šis rādītājs ir 78%.