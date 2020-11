"Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifu decembrī plānots palielināt par 11%

Jau vēstīts, ka šogad 1.aprīlī "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs tika samazināts no 51,9 eiro par MWh līdz 48,08 eiro par MWh, no 1.jūnija tarifs tika samazināts līdz 45,69 eiro par MWh, no 1.augusta - līdz 40,46 eiro par MWh, bet no 1.oktobra "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs ir 39,77 eiro par MWh.