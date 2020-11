Apgrozījums no azartspēlēm deviņos mēnešos Latvijā samazinājies par 45,3%

Tostarp straujākais kritums šogad deviņos mēnešos bijis ieņēmumiem no spēļu galdiem - par 64%.

2020.gada deviņos mēnešos visvairāk ieņēmumu azartspēļu kompānijas guvušas no azartspēļu automātiem - 80,743 miljonus eiro, kas ir par 52,8% mazāk nekā gadu iepriekš.

Seko ieņēmumi no interaktīvajām azartspēlēm, kas šogad deviņos mēnešos bija 36,409 miljonu eiro apmērā, uzrādot kritumu par 6,2% salīdzinājumā ar 2019.gada deviņiem mēnešiem, tostarp ieņēmumi no kazino spēles veidoja 27,532 miljonus eiro, kas ir kritums par 1,2%, ieņēmumi no totalizatora - 8,411 miljonus eiro, kas ir par 20,9% mazāk, bet ieņēmumi no kāršu turnīriem veidoja 466,5 tūkstošus eiro, kas ir pieaugums par 54%.

Azartspēļu kompāniju ieņēmumi no spēļu galdiem (rulete, kārtis) šogad deviņos mēnešos bija 4,57 miljonu eiro apmērā, kas ir par 64% mazāk nekā gadu iepriekš, ieņēmumi no totalizatora veidoja 1,257 miljonus eiro, kas ir par 46,4% mazāk, bet ieņēmumi no bingo spēļu zālēm bija 97 tūkstošu eiro apmērā, kas ir kritums par 42,8%.

Savukārt 2020.gada trešajā ceturksnī azartspēļu kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm veidoja 52,652 miljonus eiro, kas ir 4,5 reizes vairāk nekā šogad otrajā ceturksnī, kad Covid-19 izplatības ierobežošanai azartspēļu zāles, kazino, bingo zāles un totalizatora likmju pieņemšanas vietas bija slēgtas no 22.marta līdz 9.jūnijam, bet interaktīvo azartspēļu vietnes nestrādāja no 8.aprīļa līdz 9.jūnijam.

Vienlaikus azartspēļu kompāniju kopējais apgrozījums 2020.gada deviņos mēnešos samazinājies par 45,5%, veidojot 129,214 miljonus eiro.