Vai Rīga kļūs par 5G metropoli Baltijas jūras reģionā?

Pagājušā gada vidū Latvija bija starp pirmajām valstīm Eiropā un pasaulē, kur ieviests 5G tīkls, sperot svarīgu soli tā tālākai attīstīšanai. Jau vairākus gadus pēc kārtas esam kļuvuši par bezvadu interneta lietošanas līderiem, Latvijā vidējais mobilā interneta patēriņš uz lietotāju ir viens no lielākajiem pasaulē. Savukārt šovasar pašmāju tehnoloģiju uzņēmums “MikroTik” sadarbībā ar “LMT” sāka ļoti jaudīgu 4G rūteru tirdzniecību, uz kuru bāzes radīs 5G rūteri. Jau šobrīd produktiem paredz lielu eksporta potenciālu.

Vairākkārt esam pierādījuši, ka spējam būt starp digitalizācijas līderiem, taču ar šo attīstība neapstājas, laiks uzstādīt jaunus, tikpat ambiciozus mērķus. Tāpēc jautājums, vai Rīga kļūs par Baltijas jūras reģiona 5G metropoli vismaz kādā no 5G nišām, ir ļoti atbilstošs.

Viena no Latvijas spēcīgākajām priekšrocībām ir labā interneta infrastruktūra. Arī pēdējos gados telekomunikāciju uzņēmumi ir ieguldījuši lielus līdzekļus infrastruktūrā un tās attīstībā, lai nodrošinātu tīkla kapacitāti arvien augošajam pieprasījumam. Šo “digitālo ceļu” kvalitāte nākotnē būs īpaši nozīmīga, un nebaidos apgalvot, pat svarīgāka par fizisko ceļu stāvokli. Ja visiem ir skaidrs, ka rūpniecība var attīstīties tikai tur, kur ir kvalitatīvi piebraucamie ceļi, tad tehnoloģiju inovācijas var rasties tikai tur, kur ir jaudīgi “digitālie ceļi”. Un mums tādi ir.

Pozitīvi, ka Latvijas valdība saprot tehnoloģiju attīstības nozīmi valsts ekonomiskajā attīstībā un ir izrādījusi gatavību radīt atbilstošu un atvērtu vidi gan nākotnes tehnoloģiju attīstībai, gan to testēšanai, likvidējot likumdošanas šķēršļus. Optimistiski signāli nāk arī no jaunās Rīgas vadības. Tāpēc Rīgas un Latvijas potenciāls - kļūt par vietu, kur testēt nākotnes tehnoloģijas - ir pavisam reāls. Tas ir veids, kā Rīga var kļūt no mītiskas Baltijas jūras metropoles par patiesu tehnoloģiju metropoli.