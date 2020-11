Iesniegtas astoņas sūdzības konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem līdz 2030.gadam

Jau ziņots, ka konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem līdz 2030.gadam 16 maršrutu tīkla daļās tika izsludināts 2019.gada jūlijā. Šā gada maijā tika nosaukti uzvarētāji 12 daļās. Tostarp lotē "Bauska" par uzvarēju tika atzīta AS "Nordeka", lotē "Daugavpils, Krāslava" - SIA "Daugavpils autobusu parks", lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" - apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Jelgava, Dobele" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Kuldīga, Saldus" - SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Liepāja" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Madona" - SIA "Tukuma auto", lotē "Pierīga" - apvienība AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka", lotē "Rēzekne, Ludza" - AS "Rēzeknes autobusu parks", lotē "Talsi, Tukums" - AS "Talsu autotransports", lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" - apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un Lietuvas "Vlasava", bet lotē "Ventspils" - AS "Talsu autotransports".