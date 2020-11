Nevēlamā satura dzēšana "Facebook": vai tā uzskatāma par cenzūru?

Oktobrī “Facebook” paziņoja, ka tiks laista klajā informācijas kampaņa par gripas un Covid-19 vakcīnām, tāpat izskanējušas ziņas, ka tiks aizliegtas reklāmas ar aicinājumiem atteikties no vakcinācijas. Vai tas nozīmē to, ka “Facebook” ir sākusi pilnvērtīgu cenzūru, vai arī to, ka “Facebook” ieņem kādu konkrētu pozīciju, aizmirstot par iepriekš piekopto neitralitāti?