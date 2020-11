Baltkrievijas represiju iespaidā aicina diskutēt par elastīgākiem noteikumiem patvēruma meklētājiem

Raidījumā “de facto”jau iepriekš stāstīts par patvēruma meklētājiem no Baltkrievijas, kas lūdz iespēju strādāt, lai nebūtu jāpārtiek tikai no nelielā pabalsta un ziedotāju palīdzības. Tie gan nav vienīgie ar birokrātiju saistītie šķēršļi, ar ko Baltkrievijas iedzīvotājiem, mēģinot patverties Latvijā, nākas saskarties. Bijuši gadījumi, kad palīdzība kavējas tiem, kas vēl ir Baltkrievijā, bet cer uz drošību Latvijā, novērojuši palīdzības sniedzēji nevalstiskajā sektorā. Tā vēl nesen kāds students, gaidot tiesības ierasties Latvijā, Baltkrievijā tika aizturēts.

Lai arī līdz šim diskusija par bēgļu uzņemšanu un par migrācijas jautājumiem Latvijā bijušas ļoti grūtas, ministrijā spriež, ka Baltkrievijas konteksts paver citu skatījumu uz šīm problēmu, un, iespējams, ir laiks plašākai diskusijai. Par to arī 11.novembrī Saeimas Ārlietu komisijas sēdē runāja ārlietu ministrs, gan atgādinot, ka runa ir par sistēmu kopumā. Tomēr Imigrācijas likums ir Iekšlietu ministrijas pārziņā, un uz to, ka iniciatīvai tādējādi būtu jānāk tieši no šīs ministrijas, norāda gan Ārlietu ministrijā, gan arī premjera birojā, kur “de facto, jautājot par iespējamām izmaiņām, saņēma atbildi, ka iekšlietu ministram ir jāsniedz skaidrs redzējums un priekšlikumi, kā atvieglot un padarīt vienkāršākus uzturēšanās nosacījumus patvēruma meklētājiem no Baltkrievijas.