Otrs iemesls, kas apgrūtina ofisa darbu no mājām, ir – nepiemērots iekārtojums mājas darba vietai, proti, nav ērtu un ergonomisku mēbeļu, nav pieejamas nepieciešamās kancelejas preces, slikts apgaismojums u.c. faktori. Ņemot vērā to, kā attīstās epidēmijas situācija pasaulē un Latvijā, izskatās, ka vēl kādu laiku būs jāpastrādā no mājām. Tāpēc ir vērts iekārtot savu mājas darba vietu tā, lai darbs sagādātu prieku, kā arī neciestu veselība. Kā to izdarīt un kas nepieciešams šā uzdevuma realizēšanai, uzzini raksta turpinājumā!