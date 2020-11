Bažījas par darbaspējīgu speciālistu trūkumu Covid-19 pacientu aprūpei

Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" Kalējs atzina, ka patlaban gan Rīgas, gan reģionālās slimnīcas, kurās ir paredzēts ārstēt Covid-19 pacientus, ar to ļoti labi tiek galā. "Jādomā, ka speciālisti [Rīgā un reģionos] ir līdzvērtīgi, viņi ir mācījušies. Tas, ka varbūt Rīgas pieredze, protams, ir daudz lielāka nekā reģionos, ir taisnība," piebilda Slimnīcu biedrības vadītājs.

Vaicāts, kas notiks, ja kādā brīdī burtiski nebūs, kas ārstē un aprūpē stacionāros esošos cilvēkus, slimnīcu pārstāvis atbildēja, ka šāda situācija Latvijā nav modelēta. "Bet mēs zinām to, kas notiek Eiropā, mēs zinām to, kas notiek šeit pat, Lietuvā. Tas galvenais ir, ka (..) Lietuvā piesaistīt mediķus ir tikpat lielas grūtības kā mums vai pat vēl lielākas, lai gan viņu iespējas ir daudz labākas, jo, piemēram, piemaksa, lai motivētu cilvēkus strādāt, ir simtprocentīga. Mums diemžēl mediķiem sola tikai 20% piemaksu, līdz ar to tas motivācijas apjoms ir daudz zemāks, nekā kolēģiem Lietuvā," pauda Slimnīcu biedrības vadītājs.