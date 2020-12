Saeima pieņem nākamā gada budžetu

"Gribu atvainoties par to, ka 13.Saeima ievēlēja tādu valdību, kas nav bijusi spējīga sagatavot tādu budžetu, kas paredzētu Covid-19 otrā viļņa sekas un pārvarēšanas mehānismus. Gribu lūgt piedošanu visiem tiem, kas cietīs no paredzētajām nodokļu izmaiņām. Lūdzu piedošanu par visiem neatbildētajiem jautājumiem, jo atbildes nevar izspiest no šīs valdības. Lūdzu piedošanu, ka mēs kā opozīcija nespējām izdarīt tā, ka šis 2021.gada budžets būtu tāds, kas nestu labumu valstij. Bet es ļoti ceru, ka valstī notiks tādas izmaiņas, kas mazinās mūsu kopējo vainu par šo budžetu," teica politiķe.