Rīgas ostā pēc franču kompānijas pasūtījuma top ekskluzīvs izklaides peldlīdzeklis

Aizvadītajā nedēļas nogalē jaunuzbūvētais 41m garā, 31m platā un ap 165 tonnu smagā kuģa korpuss ar peldošā celtņa “Maja” palīdzību, kas speciāli šim nolūkam Rīgas ostā bija ieradies no Polijas, tika svinīgi nolaists ūdenī.

“Augstas pievienotās vērtības uzņēmumu un ražotņu attīstību Rīgas ostas teritorijā redzu arī kā vienu no būtiskiem Rīgas brīvostas attīstības un konkurētspēju stiprinošiem virzieniem,” turpina V.Zeps, vienlaikus atgādinot, ka kvalitatīvs serviss kuģu būves un remonta pakalpojumos ir būtisks faktors arī jebkuras ostas pamatdarbības un funkciju nodrošināšanai.

Uzņēmums, kas Rīgas ostā strādā ar preču zīmi “Latitude Yachts”, nodrošina pilnu kuģu un jahtu ražošanas ciklu, sākot no to projektēšanas, līdz ražošanai un aprīkošanas darbiem, kā arī sniedz peldlīdzekļu remonta, modernizācijas un servisa pakalpojumus. Kompānijai ir sava galdniecība, kas ļauj realizēt klientu vēlmes arī jahtu un kuģu interjera izstrādē. Uzņēmuma galvenā ražotne atrodas ostas teritorijā – Sarkandaugavā.

“Viens no veiksmīgiem uzņēmuma darbības virzieniem ir individuālu projektu realizēšana pēc īpašām klientu vēlmēm un prasībām. Mēs esam interesanti ar to, ka mums katrs projekts ir unikāls un praktiski vienā eksemplārā,” uzsver “Latitude Yachts” projektu vadītājs Kaspars Veidemanis. Pazīstamākais “Latitude Yachts” projekts ir 2016. gadā tapušās divas ekskluzīvās jahtas – trimarāni. 53 m garās jahtas vēl šobrīd ir lielākie peldlīdzekļi pasaulē, kas pilnībā uzbūvēti no kompozītmateriāliem.