Strauji palielinoties Covid-19 pacientu skaitam, Vidzemes slimnīcā varētu uzņemt līdz 70 cilvēkiem

Ceturtdien Vidzemes slimnīcā ārstējas 32 Covid-19 slimnieki, divi no viņiem ar smagu slimības gaitu.

Gatavojoties iespējamam pacientu skaita pieaugumam, no 25.novembra Vidzemes slimnīca pārprofilēja daļu no vienas Terapijas nodaļas, palielinot Covid-19 pacientiem paredzēto gultu skaitu līdz 50 gultām. Straujāka pacientu skaita pieauguma gadījumā slimnīca varētu uzņemt līdz 70 Covid-19 pacientiem, sacīja Brila.

Kā vēstīts, Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 92 Covid-19 pacienti, no kuriem trīs ir pārvesti no citām ārstniecības iestādēm. Kopumā stacionāros ārstējas 552 pacienti, no kuriem 503 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 49 - ar smagu slimības gaitu.