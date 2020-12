Aizbildinoties ar līguma nosacījumiem, "Tet" neatklāj Gulbim izmaksātās kompensācijas apmēru

"Saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu Gulbis tika atsaukts no valdes priekšsēdētāja amata. Tas vienlaikus nozīmēja atstāt arī galvenā izpilddirektora amatu. Uzņēmums pilnībā ievēro noslēgtā līguma pielīgtās saistības un normatīvos aktus. Padome nelēma, ka Gulbim būtu jāizmaksā kādas papildu kompensācijas ārpus līguma saistībām," pauda Trofimova.

Savukārt uz jautājumu, vai "Tet" Juridiskās daļas direktors Toms Meisītis saglabās savu amatu, Trofimova norādīja, ka neatkarīgu izmeklēšanu un finanšu audita rezultātos netika atklāti pierādījumi, kas liecinātu par "Tet" pašreizējo vai bijušo darbinieku un amatpersonu ļaunprātīgu vai uzņēmuma komerciālajām interesēm neatbilstošu rīcību. Līdz ar to "Tet" valde un padome vienprātīgi ir lēmusi, ka, ņemot vērā pieejamo informāciju, Meisītis patlaban turpina veikt savus amata pienākumus.

Jau ziņots, ka "Tet" dalībnieki piektdien, 4.decembrī, nolēmuši no amata atsaukt uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Juri Gulbi. Lēmums stājās spēkā piektdien, 4.decembrī.

Kā uzsver uzņēmuma pārstāvji, neskatoties uz to, ka pārkāpumi Gulbja rīcībā nav konstatēti, "Tet" padome un dalībnieku pārstāvji apzinās, ka apsūdzību uzrādīšanas fakts met ēnu uz uzņēmuma nevainojamo reputāciju un rada reputācijas ilgtermiņa riskus uzņēmumam un uzņēmuma nākotnes vērtībai. Līdz ar to "Tet" dalībnieku pārstāvji lēma atsaukt Gulbi no valdes priekšsēdētāja amata, kas vienlaikus nozīmē atstāt arī galvenā izpilddirektora amatu.