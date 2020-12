Perevoščikovs: Patlaban novērojam īstermiņa saslimstības ar Covid-19 stabilizēšanās

Vienlaikus samazinājusies arī saslimstība ar Covid-19 bērnu līdz 14 gadiem un personu virs 50 gadiem vidū. Kritums saslimstībā vērojams arī Rīgā un Pierīgā, kamēr šobrīd nav audzis to pašvaldību skaits, kur saslimstība ir īpaši augsta, atklāja epidemiologs.

sacīja Perevoščikovs, piebilstot, ka, jo vairāk ir gadījumu, to lielāka ietekme tam ir uz epidemioloģiskās izmeklēšanas efektivitāti.

Tāpat puse no visiem inficētajiem ir personas virs 50 gadiem, proti, vecuma grupā, kur visbiežāk pacientiem tiek prognozēta smagāka slimības gaita.

gandrīz pusei no visiem atklātajiem gadījumiem nevar atrast konkrētu inficēšanās avotu.

Patlaban stacionēto Covid-19 pacientu skaits ir 841, kas, vadoties pēc epidemiologa paustā, nozīmē, ka ", ja šis pieaugums turpināsies, pēc nedēļas mēs varētu sasniegt 1000 gultas". Līdz ar to arī būtu grūtāk uzņemt jaunus pacientus, it īpaši, ja ir liels skaits pacientu ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 9400 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 6,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 133 Covid-19 pacienti, no kuriem viens pārvests, savukārt no slimnīcām izrakstīti 90 pacienti, līdz ar to patlaban kopumā slimnīcās ārstējas 841 Covid-19 pacients.