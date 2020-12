Datorspēles sen vairs nav vienkārši laika kavēšana brīvā brīdī. Mūsdienās tās var būt gan nopietns hobijs, gan pamatnodarbošanās. Gluži kā ar citām nodarbēm, piemēram, zeķu adīšanu vai skrituļslidošanu, lai spēlētu datorspēles, ir nepieciešams labs un kvalitatīvs aprīkojums. Šajā rakstā noskaidro, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties datorspēļu datoru, un kā to izdarīt gudri!

Kādas spēles Tu spēlēsi?

Portatīvais vai stacionārais dators

Portatīvais dators ir praktisks, ja plānots to izmantot ceļā vai nepieciešams spēlēt no dažādām vietām. Tas būs lielisks risinājums tiem, kas vēlas paņemt līdzi savu hobiju vai nodarbošanos arī ārpus mājas sienām.

Savukārt ērtību cienītāji noteikti dos priekšroku stacionārajam datoram, tādēļ, ka tas ir vairāk konfigurējams – iespējams piemeklēt, piemēram, atsevišķu klaviatūru vai ekrānu, kā arī ērti nomainīt to nepieciešamības gadījumā. Viena no lielākajām priekšrocībām stacionārajam datorspēļu datoram ir iespēja nodrošināt datora dzesēšanu vajadzīgajā apjomā, kā arī ērti pielāgot iekšējās detaļas pēc vajadzības, tai skaitā video karti.

Mātes plate

No mātes plates ir pilnībā atkarīgas datora konfigurācijas iespējas. Svarīgi izvēlēties datoru ar tādu mātes plati, ko varēs papildināt ar jaunākas paaudzes detaļām.

No mātes plates ir pilnībā atkarīgas datora konfigurācijas iespējas. Svarīgi izvēlēties datoru ar tādu mātes plati, ko varēs papildināt ar jaunākas paaudzes detaļām.

Videokarte jeb GPU

Videokarte noteikti ir viens no svarīgākajiem spēļu datora aspektiem. Tā ir atbildīga par attēla un teksta atspoguļošanu ekrānā.

Šobrīd iespējams izvēlēties grafiskās kartes no diviem lielākajiem ražotājiem: nVidia vai AMD.

Ekrāna tehnoloģija

Vienlaikus, protams, displejs ir tas, kas priecē acis ar lielisko spēļu grafiku, tādēļ jāpievērš uzmanība izšķirtspējai. Vislabāk izvēlēties to ar vismaz 1920x1080 pikseļu izšķirtspēju. Tāpat populāri ir QHD (2560x1440px), kā arī 4K jeb Ultra HD (3840X2160px) ekrāni, jo mūsdienās spēļu grafika tiek izstrādāta līdz pat sīkākajām detaļām.

Cyberpunk, Battlefield 5, GTA V, Shadow of the Tomb Raider, Witcher 3, Assassins Creed Odyssey, Division 2, APEX Legends, PUBG - tās ir tikai dažas no spēlēm kuras bez problēmām varēsi spēlēt augstākajā izšķirtspējā – 2k|QHD un pat 4k|UHD kvalitātē.