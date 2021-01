Apkopoti lielākie 2020. gadā reģistrētie uzņēmumi

"Lursoft" izpētījis, ka 61,3% no visiem pērn reģistrētajiem uzņēmumiem ir mazkapitāla SIA. Salīdzinot ar gadu iepriekš, jāteic gan, ka mazkapitāla SIA īpatsvars jaunreģistrēto uzņēmumu vidū sarucis, jo 2019.gadā tās veidoja 66% no kopējā jauno uzņēmumu skaita.

Tajā pašā laikā būtiski nav mainījies mazkapitāla SIA sadalījums pēc pamatkapitāla apjoma, jo aizvien nedaudz vairāk nekā trešajai daļai no visām mazkapitāla SIA pamatkapitāls ir 1 eiro. Jānorāda, ka vairāk nekā pusei no visām mazkapitāla SIA, t.i., 57,1%, pamatkapitāla apjoms nepārsniedz 10 eiro.

Vienlaikus, neskatoties uz tendenci vairāk nekā pusei no visiem jaunajiem uzņēmumiem būt mazkapitāla SIA, netrūkst arī uzņēmumu, kuru pamatkapitāls pārsniedz 1 miljonu eiro.

Pēc "Lursoft" uzņēmumu izvērstās meklēšanas rezultātiem, šādi uzņēmumi 2020.gadā bijuši 37. Lielākais no tiem ir aizvadītā gada maijā reģistrētais SIA "Orkla Biscuit Production". Uzņēmuma sākotnējais pamatkapitāls bijis 10 miljoni eiro, bet pagājušā gada decembra beigās tas dubultots. Uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir Igaunijā reģistrētais "Orkla Eesti", savukārt ziņās par patiesajiem labuma guvējiem norādīts, ka tos noskaidrot nav iespējams.

"Lursoft" izpētījis, ka tāpat kā SIA "LEH INV.CSP", arī ceturtā un piektā pērn reģistrētā lielākā uzņēmuma kapitāldaļu turētāji ir ārvalstnieki. Jānorāda, ka no visiem 2020.gadā reģistrētajiem uzņēmumiem, 1046 gadījumu vismaz viens no uzņēmuma kapitāldaļu turētājiem bijis no ārvalstīm.