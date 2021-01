Katram autovadītājam, atrodoties pie stūres, ir savs raksturs. Kāds jūtas pilnīgi droši, un viņu nekas nevar satricināt. Savukārt cits, iespējams, ir gatavs par katru sīkumu mesties virsū pārējiem satiksmes dalībniekiem. Pie kura no autovadītāju tipiem piederi tu? Lai to uzzinātu, dodies uz šo lapu, aizpildi testu un piedalies konkursā, veiksmes gadījumā laimējot vienu no divām "Drošas braukšanas skolas" dāvanu kartēm 45 eiro vērtībā.