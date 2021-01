Nemazinās Covid-19 slimnieku ar smagu slimības gaitu skaits

Tikmēr pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 162 pacienti, tostarp 11 pārvesti. Līdz šim kopumā no stacionāriem izrakstīti 4235 ar Covid-19 sasirgušie.

Starp 17 mirušajiem viens cilvēks ir vecumā no 40-45 gadiem, divi - vecumā no 55 līdz 60 gadiem, vēl trīs - vecumā no 65 līdz 70 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 90 gadiem, bet divi - vecumā no 90 līdz 95 gadiem.